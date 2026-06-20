Tatile çıkmadan önce evin köşelerine defne yaprağı bırakın: Dönüşte tek bir böcek bile bulamayacaksınız

Yaz tatili için evinizden uzun süre ayrı kalacaksanız ve bu süreçte evinizi hamam böceği, sivrisinek ya da karınca gibi haşerelerin basmasından endişe ediyorsanız, kimyasal içerikli ilaçlara yönelmenize hiç gerek yok! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan mucizevi bir yaprağın, barındırdığı güçlü bileşikler sayesinde böcekleri evinizden bütünüyle uzaklaştırdığı belirlendi.