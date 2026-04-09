İstanbul’da Marmaray hattında bir kez daha üzücü bir olay yaşandı. Süreyya Plajı istasyonunda bir kişinin raylara atlayarak yaşamına son verdiği bildirildi.

Olayın ardından Marmaray yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Süreyya Plajı istasyonundaki olay nedeniyle Erenköy ile Maltepe istasyonları arasında tek hat işletmeciliğine geçildiği duyuruldu. Bu nedenle tren seferlerinde gecikmeler yaşandığı belirtildi.

Resmi açıklamada, “Sayın yolcularımız, Süreyyaplajı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Erenköy-Maltepe istasyonları arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup, Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır” denildi.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamaması için alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan Marmaray hattında benzer bir olay iki gün önce de Üsküdar istasyonunda yaşanmış, yine seferlerde aksama meydana gelmişti.