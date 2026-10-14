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İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Marmaray İstasyonu'nda intihar olayı meydana geldi. Yaşanan üzücü olay nedeniyle seferlerin tek hat üzerinden yapıldığı duyuruldu.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."