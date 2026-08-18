TCDD Taşımacılık ve Marmaray yönetimi, Fenerbahçe Stadyumu'nda 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Lyon müsabakasına özel ulaşım düzenlemesi yapıldığını açıkladı.

Karşılaşmanın geç saatte bitecek olması nedeniyle taraftarların ve vatandaşların evlerine ulaşımlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Kurum tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, maç sonrasındaki yoğunluğu eritmek amacıyla her iki yaka için de ek seferler devreye sokulacak.

Marmaray'ın duyurduğu ilave tren seferlerinin planlaması şu şekilde:

Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.06 hareketli, Pendik istasyonu varışlı ek sefer düzenlenecektir.

Yenikapı istasyonundan saat 00.14 hareketli, Pendik istasyonu varışlı ilave sefer yapılacaktır.

Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.25 hareketli, Halkalı istasyonu varışlı tren seferi planlanmıştır.