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Kaynak: İHA

Marmara Denizi genelinde baş gösteren poyraz, Tekirdağ sahil şeridinde deniz trafiğini aksattı. Hızını giderek artıran fırtına nedeniyle seyir emniyetini riske atmak istemeyen deniz taşıtları, Tekirdağ açıklarına sığınarak demir atmak zorunda kaldı.

Zaman zaman saatte 40 kilometre sürate ulaşan şiddetli rüzgar yüzünden, ulusal ve uluslararası bandıraya sahip 8 adet tanker ile şilep rotalarını Tekirdağ açıklarına çevirdi. Açıkta bekleyişe geçen gemilerin, olumsuz deniz ve hava koşullarının düzelmesinin ardından seferlerine devam edeceği öğrenildi.

Şiddetli poyrazın etkisiyle Marmara Denizi'nde yükselen dalgalar, kıyı şeridinde de hissedildi.

Hava sıcaklığının 30 derece seviyelerinde seyrettiği kentte, poyrazın Cumartesi gününe dek etkisini koruyacağı tahmin ediliyor. Emniyetli seyir ve can güvenliği açısından yetkili makamlar, denize açılmayı planlayan vatandaşların güncel meteorolojik şartları göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerektiği yönünde ikazda bulundu.