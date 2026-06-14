TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor'da başkan Rıdvan Aşar görevinden ayrıldığını duyurdu.
Yazılı bir açıklama yapan Aşar, 21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmayacağını da kamuoyuyla paylaştı.
'İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ DESTEĞİ GÖREMEDİK'
Yaklaşık dört yıl önce büyük hedeflerle göreve geldiklerini belirten Aşar, kulübü Bölgesel Amatör Lig'den TFF 1. Lig'e taşımanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Şampiyonluğun ardından yeni sezon planlamalarına başladıklarını vurgulayan Aşar, kulübün geleceği için yoğun çaba harcadıklarını ancak bekledikleri desteği alamadıklarını söyledi.
'ENGELLERLE KARŞILAŞTIK'
Açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullanan Aşar, kulübün yükselişini desteklemek yerine önüne engeller koyan yaklaşımlarla karşılaştıklarını belirtti.
Birlik ve beraberlik ortamına zarar veren tutumlar nedeniyle sağlıklı bir çalışma zemininin oluşmadığını dile getiren Rıdvan Aşar, bu şartlar altında göreve devam etmeme kararı aldığını açıkladı.
YENİ BAŞKAN 21 HAZİRAN'DA BELLİ OLACAK
Mardin 1969 Spor'da gözler şimdi 21 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi.