Selçuk Geçer altın ve doları işaret etti: Yükseleceği seviyeyi açıkladı

Dolar Dönemi Bitiyor mu? Avrupa Merkez Bankası'ndan "Euro" Çıkışı!

Küresel para savaşlarında rüzgarın yön değiştirdiğini belirten Selçuk Geçer, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Maulin’in yaptığı kritik açıklamaya dikkat çekti. Dünyada dolar cinsi varlıklara olan güvenin her geçen gün azaldığını ifade eden Geçer, paranın yeni adresini şu sözlerle ifade etti:

"AMB Üyesi Maulin, 'Euro'nun küresel konumunu güçlendirmek için önümüzde büyük bir fırsat var' diyor ve son derece haklı. Merkez bankaları zaten rezervlerindeki dolar miktarını azaltıp altına geçiyordu; şimdi para birimi olarak Euro miktarını da artırmaya başlayacaklar. Çünkü Euro bölgesi şu an Amerika'ya göre çok daha güvenilir bir liman olarak öne çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının etkisini önümüzdeki süreçte çok daha net göreceğiz. Dolar hegemonyası zayıflarken, Euro/Dolar paritesinin önümüzdeki hafta 1.17 üzerine çıktığını, orta vadede ise hızla 1.20 seviyesine doğru ilerlediğini görebiliriz."