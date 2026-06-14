Ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer, küresel piyasalardaki devasa sermaye göçünü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketindeki bozulmayı kendi üslubuyla yorumladı.
Selçuk Geçer altın ve doları işaret etti: Yükseleceği seviyeyi açıkladı
Ünlü ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer, YouTube kanalında yayınladığı son analiz videosunda Türkiye ve dünya ekonomisine dair çok sert uyarılarda bulundu. Yatırımcıya Ons altın ve Bitcoin, euro rakamlarının hangi durumlarda ne kadar yükselebileceğini tek tek anlattı.Züleyha Öncü
Geçer, hem küresel barışın getireceği emtia patlamasını hem de içeride Mehmet Şimşek'in uyguladığı kemer sıkma politikalarının reel sektörü ve vatandaşı nasıl bir batışa sürüklediğini anlattı. Yatırımcılara çok sert uyarılarda bulundu.
Amerika-İran Barışı İmzalanıyor: Petrol Çakılacak, Altın Uçacak
Selçuk Geçer, küresel jeopolitik satrançta tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı’nın açıklamalarının ilk kez üst üste örtüştüğünü söyledi. İslamabad mutabakat zaptının imzaya çok yakın olduğunu ve barışın ilan edileceğini vurgulayan Geçer, emtia piyasalarına dair şu öngörüyü paylaştı:
"Barış haberleriyle birlikte petrolde sert bir geri çekilme yaşanacak. Goldman Sachs zaten 2027 petrol beklentisini 80 dolardan 75 dolara çekti. Bu durum Fed’in faiz artırım hikayesini tamamen bitirecek; 3. ve 4. çeyrekte faiz indirimleri konuşulacak.
Jeopolitik risklerin bitmesiyle altında net hareketleri göreceğiz. Ons altında önce 4.500 doların üstü, ardından 5.500 kırıldıktan sonra 7.000, uzun vadede ise 10.000 dolar hedeflerinin kilidi ufak ufak açılacak. Dikkat edin, malınıza çökecekler demiştim, sabırlı olun!"
Dolar Dönemi Bitiyor mu? Avrupa Merkez Bankası'ndan "Euro" Çıkışı!
Küresel para savaşlarında rüzgarın yön değiştirdiğini belirten Selçuk Geçer, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Maulin’in yaptığı kritik açıklamaya dikkat çekti. Dünyada dolar cinsi varlıklara olan güvenin her geçen gün azaldığını ifade eden Geçer, paranın yeni adresini şu sözlerle ifade etti:
"AMB Üyesi Maulin, 'Euro'nun küresel konumunu güçlendirmek için önümüzde büyük bir fırsat var' diyor ve son derece haklı. Merkez bankaları zaten rezervlerindeki dolar miktarını azaltıp altına geçiyordu; şimdi para birimi olarak Euro miktarını da artırmaya başlayacaklar. Çünkü Euro bölgesi şu an Amerika'ya göre çok daha güvenilir bir liman olarak öne çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının etkisini önümüzdeki süreçte çok daha net göreceğiz. Dolar hegemonyası zayıflarken, Euro/Dolar paritesinin önümüzdeki hafta 1.17 üzerine çıktığını, orta vadede ise hızla 1.20 seviyesine doğru ilerlediğini görebiliriz."
SpaceX Halka Arzı Bitti, Elon Musk Dünyanın İlk Trilyoneri Oldu!
Piyasalardaki paranın bir süredir SpaceX'in 75 milyar dolarlık dünyanın en büyük halka arzına aktığını belirten Geçer, bu sürecin tamamlanmasıyla paranın yuvasına döneceğini ifade etti. Halka arzla birlikte SpaceX hisselerinin ilk günden %19 prim yaptığını ve Elon Musk'ın servetinin 1.1 trilyon dolara ulaşarak tarihe geçtiğini söyleyen Geçer, "Yatırımcılar halka arza katılmak için altın, kripto ve tahvil pozisyonlarını bozmuştu.
Artık o süreç bitti. Para tekrar olması gereken yerlere; altına ve 60 bin dolar seviyelerine kadar çekilerek fırsat penceresi açan Bitcoin ile kripto paralara akacak" dedi.
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