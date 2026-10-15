Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Mardin 1969 ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mardin 1969, sahasında oynadığı mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mardin 1969, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti - Resim : 1

DIMITROV GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında sahneye çıkan Zdravko Dimitrov, kaydettiği golle Mardin 1969'u 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.

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Fatih Karagümrük karşısında kazanan Mardin 1969, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puanını 18'e yükseltti.

Deplasmandan puansız ayrılan Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı.