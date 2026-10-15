Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Mardin 1969 ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mardin 1969, sahasında oynadığı mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
DIMITROV GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında sahneye çıkan Zdravko Dimitrov, kaydettiği golle Mardin 1969'u 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.
Fatih Karagümrük karşısında kazanan Mardin 1969, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puanını 18'e yükseltti.
Deplasmandan puansız ayrılan Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı.