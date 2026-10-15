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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-27 sezonunda lig aşamasının ikinci haftası tarihi bir rekora sahne oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda oynanan 18 karşılaşmada 78 gol atılarak Şampiyonlar Ligi tarihinde bir haftada kaydedilen en yüksek gol sayısına ulaşıldı.

UEFA'nın verilerine göre bu sezonun ikinci haftasında ulaşılan gol sayısı, geçen sezonun üçüncü haftasında kırılan 71 gollük rekoru 7 gol geride bıraktı. Hafta boyunca maç başına 4,33 gol ortalaması yakalandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAÇLARINDA 11 GOL

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe, ikinci haftayı farklı mağlubiyetlerle tamamladı.

Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların tek golünü Aleksey Batrakov kaydederken İspanyol ekibi João Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin golleriyle galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe ise İngiltere deplasmanında Aston Villa karşısında ağır bir yenilgi yaşadı. Villa Park'ta oynanan mücadelede Manzambi'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, Nicholas Jackson ve Ross Barkley'nin ikişer, Tammy Abraham'ın ise bir golüyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

İki Türk temsilcisinin karşılaşmalarında toplam 11 gol atılırken Galatasaray ve Fenerbahçe ikinci haftayı puansız kapattı.

HAFTANIN EN GOLLÜ MAÇI LIVERPOOL'DAN

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında en fazla golün atıldığı karşılaşma, Liverpool ile LASK arasında oynandı.

İngiliz temsilcisi Liverpool, Avusturya deplasmanında LASK'ı 6-3 mağlup etti. Toplam 9 golün kaydedildiği mücadele haftanın en gollü karşılaşması oldu.

Haftanın en farklı galibiyetini ise Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup eden Aston Villa elde etti.

YENİ SEZONDA GOL YAĞMURU

2026-27 sezonunun ilk haftasında da 18 karşılaşmada 69 gol atılmıştı. İkinci haftadaki 78 golle birlikte sezonun ilk 36 maçında toplam 147 gol kaydedildi.

Böylece Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda ilk iki hafta sonunda maç başına 4,08 gol ortalamasına ulaşıldı. Turnuvanın ikinci haftası, gol sayısı bakımından organizasyon tarihine geçti.