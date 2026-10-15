Kaynak: Haber Merkezi

İyilik, iyidir.

Bu sözü duymuşsunuzdur.

İnternet ortamında da oyuncu Ali Sürmeli bir söyleşisinde altını çizmişti.

Bir Alevi köyü mezarlığındaki mezar taşında bu yazıyı gördüğünü söyleyen Ali Sürmeli “İyilik, iyidir” diyerek konuşmasını tamamlamıştı.

Dikkat edilirse, “ancak” barındırmayan bir cümle…

Bugün siyaset günü değil!

Bugün insanlığın büyük değerini Üsküdar’da toprağa vermekten kurtarma günü olmalı!

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya gidiyordu.

Düzce’de meydana gelen trafik kazasında ciddi bir yara almadı. Yanındaki kişilerin anlatımına göre kalp krizi geçirmiş olabilir. Hem kazanın meydana geldiği noktada hem de hastanede saatlerce kalp masajı, hayata döndürmek için tedaviler uygulandı, olmadı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin elim bir kazada hayatını kaybetti.



Kazadan sonra otomobilin geldiği halin fotoğrafını görmek dahi dehşete düşmek için yeterli!

Yeterliyken…

Ne yazık ki, insanlığın utanç tablosu haline gelen sosyal medyada öyle acı şeyler yazılıp çizildi ki…

İnsan olan, “iyilik iyidir” sözüne yüreğinde bir karşılık bulabilen kimse sosyal medyadaki bu satırları dahi okuyamaz.

ÜSKÜDAR’I ADIMLIYORDU

O acı kazadan 24 saat öncesine dönelim.

İstanbul sel felaketiyle mücadele ederken Üsküdar sokaklarında gezdi.

Gece boyu selden etkilenen Üsküdarlılarla birlikteydi.



Sabahın ilk ışıklarını yine Üsküdar’da komşularıyla karşıladı.

Üsküdar’dan Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimi için çıktıktan sonra acı haber geldi.

1983 doğumluydu, henüz 43 yaşındaydı.

Evliydi, üç çocuk babasıydı.

BUGÜN SİYASET KONUŞMA GÜNÜ DEĞİL

Siyaset bir unutma sanatı haline geldi.

Siyaseten yarıştığın, karşına aldığın, tepki gösterdiğin, tartıştığın kişinin bir insan olduğunu unutma sanatı haline geldi, siyaset!

Üsküdar’da bir belediye başkanı tutuklandı, elbette bu da acı… Ancak insanlık, acıları yarıştırmak da değil!

Bugün siyaset konuşma günü değil!



Bugün siyaset konuşma günü değilken, bir ölüme sevinmek, bu ülkenin önündeki en büyük tehlikedir.

Gelin, insanlığın büyük değerini, yani insan olma erdemini, Üsküdar’da toprağa vermeyin!

Sosyal medyada yazılan “ölüme sevinen, alkış tutan” o satırlara karşı, bugün her bir siyasetçinin o karanlığı lanetlemesi ve silme çağrısı yapma sorumluluğu olmalı…

Çünkü, iyilik iyidir.

Çünkü, bir insanın yaşamı üzerinden siyaset olmaz!