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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, yeni sezon hazırlıkları sürerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

MÜCADELE MESAJI VERDİ

İspanyol futbolcu, zorlukların gelişimin bir parçası olduğuna vurgu yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her şey kolay olduğunda gelişemezsin, zor olduğunda gelişirsin. Sınandığında, imkânsız gibi hissettirdiğinde... Devam et."

Özellikle paylaşımını "Devam et" sözleriyle tamamlayan Asensio'nun mesajı, kısa sürede futbolseverlerin ve Fenerbahçe taraftarlarının gündemine oturdu.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Kariyeri boyunca önemli başarıların yanı sıra ciddi sakatlıklar da yaşayan tecrübeli futbolcunun paylaşımı, birçok taraftar tarafından mücadeleden vazgeçmeme mesajı olarak yorumlandı.

Asensio'nun paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alırken, Fenerbahçeli taraftarlar da yıldız futbolcuya destek mesajları paylaştı.