Sarı-lacivertli takımda Asensio’nun ne zaman oynayacağı merak konusu olurken, deneyimli oyuncunun milli aradaki çalışmalarını verimli geçirdiği öğrenildi.

Marco Asensio için geri sayım başladı: Döneceği maç belli oldu - Resim : 1

'HAZIRIM' MESAJI

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın Eyüpspor karşısında forma vermeyerek riske etmediği Asensio’nun, antrenmanlardaki performansıyla hazır durumda olduğunu gösterdiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun idmanlardaki görüntüsünün teknik heyetin de dikkatini çektiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu: Asensio kararıFenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu: Asensio kararıSpor

Asensio’nun forma giymediği karşılaşmalarda üretkenlik konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’nin, İspanyol futbolcunun dönüşüyle hücumdaki sorununu gidermeyi amaçladığı ifade edildi.

Marco Asensio için geri sayım başladı: Döneceği maç belli oldu - Resim : 3

RİZE MAÇINDA SAHADA

Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından çalışmalarını hızlandırarak toparlanan Asensio’nun, milli takım arasının sona ermesiyle birlikte Çaykur Rizespor karşılaşmasında yeniden forma giymesi bekleniyor.