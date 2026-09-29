Sarı-lacivertli takımda Asensio’nun ne zaman oynayacağı merak konusu olurken, deneyimli oyuncunun milli aradaki çalışmalarını verimli geçirdiği öğrenildi.
'HAZIRIM' MESAJI
Teknik Direktör İsmail Kartal’ın Eyüpspor karşısında forma vermeyerek riske etmediği Asensio’nun, antrenmanlardaki performansıyla hazır durumda olduğunu gösterdiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun idmanlardaki görüntüsünün teknik heyetin de dikkatini çektiği aktarıldı.
Asensio’nun forma giymediği karşılaşmalarda üretkenlik konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’nin, İspanyol futbolcunun dönüşüyle hücumdaki sorununu gidermeyi amaçladığı ifade edildi.
RİZE MAÇINDA SAHADA
Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından çalışmalarını hızlandırarak toparlanan Asensio’nun, milli takım arasının sona ermesiyle birlikte Çaykur Rizespor karşılaşmasında yeniden forma giymesi bekleniyor.