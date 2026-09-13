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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin mücadele öncesindeki kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal, Gaziantep deplasmanına götürülecek kafileye 22 futbolcuyu dahil etti.

FENERBAHÇE'NİN GAZİANTEP FK MAÇI KADROSU

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin

Savunma: Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür

Orta saha: Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci

Forvet: Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric

ASENSIO HENÜZ HAZIR DEĞİL

Bir süredir sakatlığı bulunan ve son antrenmanlarda bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio henüz fiziksel olarak oynamaya hazır olmadığı gerekçesiyle kadroda yer almadı.