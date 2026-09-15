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Kaynak: Haber Merkezi

Kariyerinde Inter ve Al-Nassr gibi takımların formasını giyen Marcelo Brozovic, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Hırvat futbolcu, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al-Sadd ile anlaşmaya vardı.

Orta saha rotasyonunu Brozovic ile güçlendiren Al-Sadd, deneyimli oyuncunun 2027 yılına kadar geçerli sözleşmeye imza attığını açıkladı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Al-Sadd tarafından yapılan açıklamada, Marcelo Brozovic'in transferinin resmiyet kazandığı ve oyuncunun A takım kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Hırvatistan Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda da önemli başarılara imza atan Brozovic, yeni sezonda kariyerini Katar'da sürdürecek.