Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Thomas Meunier, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BOUADDI'NİN MANCHESTER CITY'E TRANSFERİNİ YORUMLADI

Belçikalı sağ bek, Lille'de birlikte forma giydiği Ayyoub Bouaddi'nin yaklaşık 100 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye transferini The Athletic'e yorumladı.

Meunier, genç futbolcunun yeteneklerini överken günümüz transfer piyasasındaki bonservis rakamlarının oyuncuların gerçek değerini yansıtmadığını savundu.

'ARTIK HİÇBİR MANTIK YOK'

Thomas Meunier'in açıklamaları şu şekilde:

"Ayyoub inanılmaz. Para hakkında konuşmamıza gerek yok, çünkü artık hiçbir mantık yok. 200 milyon sterline bir eşek satın alabilirsiniz, çok iyi bir oyuncuyu ise 20 milyon sterline alabilirsiniz. Artık hiçbir anlamı yok."

BOUADDI İLE LILLE'DE BİRLİKTE OYNADI

Meunier ile Bouaddi'nin yolları Lille'de kesişmişti. Tecrübeli Belçikalı futbolcu, eski takım arkadaşının kalitesine yönelik herhangi bir şüphesi olmadığını belirtirken eleştirisinin doğrudan oyuncuya değil, transfer piyasasında oluşan yüksek bonservis bedellerine yönelik olduğunu vurguladı.