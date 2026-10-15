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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanmasından sonra gerçekleşecek TBB Başkan Vekili seçimi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘HALK SEÇTİYSE EN AZINDAN SONUNA KADAR ONUN HİZMET ETMESİNİN ÖNÜNÜN AÇILMASI GEREKİR’

Yavaş, yaptığı konuşmada, "Öncelikle şu ortaya çıkmıştır ki nasıl milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı varsa belediye başkanlarının da seçilmiş kişiler olarak en azından tutuklanmadan yargılanma hakkının tanınması gerekir. Çünkü eğer bu halk seçtiyse en azından sonuna kadar onun hizmet etmesinin önünün açılması gerekir. Yargılanmasın demiyoruz. Suç üstü hükümleri hariç tabii ki. Dolayısıyla bugün burada üçüncü defa seçim yapılacak. Bundan sonrası ne olacak, onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu tutuklu yargılanmanın da yanlış olduğu, seçilmiş bir belediye başkanının da henüz mahkum olmadan tutuklanmasının yanlış olduğu ortada. Vahap Başkanımıza da geçmiş olsun diyorum” dedi.

‘VAHAP BAŞKANIMIZA TEKRARDAN GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM’

“Bizim dokunulmazlığımız yok. Hiçbirimiz ‘Yargılamayın’ demiyoruz” diyen Yavaş, “Yargılanmak, aklanmak hepimiz isteriz ama tutuklu yargılanma asla telafisi mümkün olmayan bir şeydir. Yarın beraat ettiğiniz takdirde seçilen başkanların hakları, aynı zamanda onu seçen vatandaşların hakları havada kalıyor. Çok yanlış bir uygulama. Ben Vahap Başkanımıza da bu vesileyle tekrar geçmiş olsun diyorum” sözlerini sarf etti.

Yavaş, TBB Başkan Vekili adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye destek vereceklerini ifade ederek, Vahap Seçer, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar’ın emanetini Ünlüce’ye vererek aynı iradenin devamını sağlayacaklarının altını çizdi.

'BİR TEK SULH CEZA HÂKİMİNİN KARARIYLA BASININ SESİ SUSTURULUYOR'

Yavaş, Halk TV’ye kayyım atanması ile ilgili soruya yanıt verdi. Yavaş, “Bir tek sulh ceza hâkiminin kararıyla basının sesi susturuluyor” dedi.

Yavaş, açıklamasının devamında şunları söyledi, "Anayasa’da açık açık ‘Basın hürdür, sansür edilemez’ deniyor. Ama bu gidişle nereye gidecek, bilmiyorum. Tek taraflı bir basının bu ülkeye de hiçbir faydasının olmadığını daha önceki yıllardan biliyoruz. Umuyorum bu uygulama da ortadan kalkar. Çünkü bir tek sulh ceza hâkiminin kararıyla basının sesi susturuluyor.

Şimdi bu neye benziyor? Bütün büyükşehirlere verilen yetkiler şu anda iktidarı pişman etmiş görünüyor. ‘Keşke vermeseydik’ diye. Neden? Daha önce çoğunluğu iktidar partisinden olduğu için bir sorun yoktu. Şimdi bu yetki başkasının eline geçince bu sefer pişman oldular. Bizim yaptığımız iyi hizmetlerin birçoğunu artık valiler yapmaya başladı.

‘ÜLKEMİZ RÖVANŞ HUKUKUNDAN VAZGEÇMELİ’

Buradan şuraya varmak istiyorum. Yani iktidar değiştiğinde aynı şey olursa bu ne kadar uygundur? İnşallah artık ülkemiz bu rövanş hukukundan vazgeçmeli. Demokrasi herkes için eşit bir şekilde, bütün haklar eşit bir şekilde herkes için uygulanmalıdır. Muhalefet olmadan iktidar olmaz. Ülke de yönetilemez.”