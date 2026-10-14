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Kaynak: AA / DHA / ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Yiğiner’e tebrik ziyaretinde bulundu. TESK Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada Yavaş ve Yiğiner gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ESNAFIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Görüşmede esnaf ve sanatkârlara yönelik yürütülen destek projelerine değinen Başkan Mansur Yavaş, kent ekonomisinin bel kemiği olan esnafın her zaman destekçisi olacaklarını vurguladı. Yavaş, bugüne kadar sürdürdükleri dayanışmanın bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğini ifade etti.

ÖZEL HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Görüşmenin sonunda Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Mansur Yavaş, ziyaretin anısına Yiğiner’e anlamlı bir Atatürk tablosu hediye etti.

Mehmet Yiğiner, TESK’in 30 Eylül 2026 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 22’nci Olağan Genel Kurulu’nda kullanılan 563 oyla Konfederasyon Genel Başkanlığına seçilmişti.