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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İller Bankası (İLBANK) ve Asya Kalkınma Bankası iş birliğiyle gerçekleştirilen “COP31’e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi” hazırlık programına katıldı.

Şehirlerin iklim krizine ve afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesini hedefleyen programda açıklamalarda bulunan Yavaş, sürdürülebilir ve yüksek yaşam kalitesine sahip kentler inşa etmenin önemine dikkat çekti.

ORTAK AKIL VE BİLİMİN IŞIĞINDA GELECEĞE HAZIRLIK

Kent kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasının altını çizen Mansur Yavaş, afetlere ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli şehirler oluşturmanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Bilimsel veriler ve ortak akıl doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini belirten Yavaş, şehirleri yarınlara hazırlamanın gelecek nesillere karşı en büyük görev olduğunu ifade etti.

Yavaş, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"İLBANK ve Asya Kalkınma Bankası iş birliğinde düzenlenen “COP31’e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi” hazırlık programına katıldık. Kaynaklarını doğru kullanan, afetlere ve iklim krizine karşı dirençli, yaşam kalitesi yüksek kentler için bilimin ışığında, ortak akılla çalışmak hepimizin görevidir. Çünkü şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur."

MANSUR YAVAŞ'IN İYİ PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİALARI YALANLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABB yetkilileri, iddiaları yalanladı.

Belediye kaynakları, iddiayı şu ifadelerle yalanladı, “Bu iddia doğru değil. Sayın Yavaş, İYİ Parti’ye geçmiyor.”