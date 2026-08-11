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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon'un Maçka ilçesinde dokuz yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i andı. Yavaş, şunları söyledi.