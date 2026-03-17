Türkiye’de potansiyel cumhurbaşkanı adayları arasında adı sıkça geçen Mansur Yavaş hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Zafer Şahin, Yavaş’ın bir önceki seçim sürecinde adaylık konusunda beklenen adımı atmadığını, ancak bu kez daha istekli olduğu yönünde olduğu kulis bilgilerini paylaştı.

YAVAŞ: BU SEFER İŞLER FARKLI

Şahin’in aktardığına göre Yavaş’ın, geçmiş seçimlerde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık konusunda görüş ayrılığı yaşadığı öne sürülüyor. İddiaya göre Yavaş’ın şu ifadeleri kullandığı dile getiriliyor:

“Geçen seçimlerde Kemal beyi çok uyardım. Benim ya da Ekrem İmamoğlu’nun aday olması gerektiğini ama Kemal beyi ikna edemedik. Biz de aday olmadık fakat bu sefer işler farklı.”

Ayrıca Yavaş’ın, yeni süreçte adaylık konusunda daha kararlı bir tutum sergileyebileceği iddia ediliyor. Bu kapsamda anket sonuçlarını işaret ettiği belirtilen Yavaş’ın, “Anketlere bakılsın eğer Özgür Özel’le benim aramda anketlerde açık bir fark yok ise yani Özgür bey beni anketlerde geçemiyorsa ben kimseyi dinlemem aday olurum” dediği rivayet ediliyor.