Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BTP Ankara İl Başkanlığı’nın iftar programına katıldı.

Yavaş, muhalefetin beraber hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Ayrılıkta azap var derler. Artık bu saatten sonra özellikle muhalefetin, ülkedeki kötüye gidişi görüp yan yana gelmemesinin hiçbir mazereti yok. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz. Yoksa bugünlerimizi mumla arayacağız" dedi.

''İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN UĞRAŞILIYOR''

Türkiye’deki yargı süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yavaş, soruşturma süreçlerinin gizliliğine vurgu yaparak, “Hazırlık soruşturması gizli olduğu halde kişinin kendi avukatının haberi olmadan çarşaf çarşaf her yerde ifadeler yayınlanmaya başlıyor. WhatsApp gruplarında paylaşılıyor, itibarsızlaştırmak için uğraşılıyor. Kendini savunmak isteyenlerin konuşması da mümkün değil. Zaten savunabilecekleri televizyon kalmadı” şeklinde konuştu.

''BUGÜN İFADE HÜRRİYETİNDEN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL''

Türkiye'de bugün ifade hürriyetinden söz edilemeyeceğini söyleyen Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

''Hukuk olmayınca ne oluyor? İşte ekonomi bu hâle geliyor. Elbette insanlar fikirlerini serbestçe ifade edecekler. Zaten AK Parti iktidarı ilk geldiği zaman hep bundan bahsetti. 'Fikir özgürlüğü olacak' dendi. Ama bugün ifade hürriyetinden bahsetmek mümkün değil. Bunun da sonucu olarak hukukun zedelenmesi ekonomiye yansıdı ve maalesef Türkiye’deki ekonominin durumunu hepimiz görüyoruz. Emeklileri adeta açlığa mahkûm ettiler.''

"4 BİN LİRA İKRAMİYEYE ZAM YAPAMADILAR"

Ekonomik koşulların özellikle emeklileri zor durumda bıraktığını belirten Yavaş, emekli bayram ikramiyelerine zam yapılmadığını hatırlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak emeklilere destek sağladıklarını anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

“4 bin lira ikramiyeye ‘Paramız yok’ diye zam yapamadılar. Ben Ankara Belediyesi olarak emeklilerin bu durumunu gördüğüm için her ay kendilerine düzenli olarak destekte bulunuyorum. Ramazan’a girerken hiçbir şeyleri eksik kalmasın diye 2 bin lira destekte bulunduk. Bayrama girerken 2 bin lira daha destekte bulunuyoruz. 200 binin üzerinde destek alan insan var ve 81 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz.”

"BİZİM YÖNETTİĞİMİZ KENTTE İNSANLAR ASLA AÇLIKTAN ÖLMEMELİ"

Yavaş, belediyeciliğin sosyal yönüne dikkat çekerek, “Bir yönetici ‘komşusu açken tok yatamaz’ sözünden ibret almalı. Bizim yönettiğimiz kentte insanlar asla açlıktan ölmemeli. Paramız yok diye çocuğunu okutamayan olmamalı. Ben gerçek belediyeciliğin bu olduğunu düşünüyorum” dedi.

HÜSEYİN BAŞ: ON BİR AY BOYUNCA BİZE UYGULADIKLARINIZ NE OLACAK

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da yaptığı konuşmada, Ramazan ayının manevi yönüne değindi.

Hakkında açılan soruşturma sürecine değinerek, yargılama sonucunda beraat ettiğini belirten Baş, “On bir aylık sürecin sonunda mahkemeye çıktık ve beraat ettim. Mahkeme dedi ki 'ortada suç yok.' Peki on bir ay boyunca bize uyguladıklarınız ne olacak?” sözlerini sarf etti.

İfade özgürlüğüne dikkat çeken Hüseyin Baş, iktidara “Bizim konuşmamızdan korkmayın, bizim susmamızdan korkun. Eğer ülke elden gidiyor diye veya iktidarınıza zeval gelecek diye korkacaksanız Türkiye sustuğunda korkun” ifadelerini kullandı.

Baş, İBB davası ile ilgili, “Geçtiğimiz hafta dört gün boyunca ilk duruşmalar gerçekleşti. İtirafçılar dinleniyor. İtirafçının biri diyor ki ‘Ben hiçbir zaman gördüm demedim, duydum dedim. Zaten görmedim bir alışveriş.’ Yani bu temeller üzerine kurulmuş hikâyeler” şeklinde konuştu.

Söz konusu davanın siyasi amaç taşıdığını belirten Hüseyin Baş, “Zaten burada şu anda bunları yaşamamızın sebebi önümüzdeki ilk seçimi AK Parti’nin kaybedecek olmasıdır. Bunu kaybedeceğini gören siyasi irade başka yollarla iktidarını devam ettirmeye çalışıyor” dedi.

"ORTA DOĞU’DA BİR VAHŞET VAR"

Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baş, “Orta Doğu’da bir vahşet var. Ne zamandan beri? Elli yıldan beri. Hep söylüyoruz ‘Üçüncü Dünya Savaşı mı başlıyor?’ diye. Aslında bir de bakarsınız ki üçüncü dünya savaşı elli sene önce başlamış. Her yer kan gölü. Milyonlarca insanın öldüğü bir dünyadan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.