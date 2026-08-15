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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, son dönemde İYİ Parti’ye katılacağı yönünde basına yansıyan iddialara sert bir dille yanıt vermişti.

Hakkında her gün farklı bir siyasi senaryo kurgulandığını belirten Yavaş, bu tür iddiaların muhatabı olmadığını vurgulayarak "Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Bir gün bir partiye geçeceğim söyleniyor, başka bir gün farklı bir siyasi hesap içerisinde ismim zikrediliyor.Gerekli görmem hâlinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız” sözlerini sarf etmişti.

Mansur Yavaş’ın önceliklerinin Ankara hizmetleri olduğunu net bir çizgiyle çizdiği bu çıkışının ardından, kamuoyu araştırmalarıyla tanınan Ank-Ar dikkat çeken bir ankete imza attı. Vatandaşlara Yavaş’ın bundan sonraki siyasi yol haritasının ne olması gerektiği soruldu.

VATANDAŞLARIN ÇOĞUNLUĞU 'YAVAŞ YENİ PARTİ'YE GEÇSİN' DİYOR

Araştırma sonuçlarına göre seçmenin yüzde 46,7’lik bölümü Mansur Yavaş’ın Özgür Özel önderliğinde kurulan YENİ Parti’ye geçmesini bekliyor. Siyasi kulislerdeki alternatifleri değerlendiren yüzde 20’lik kitle ise Mansur Yavaş’ı milliyetçi çizgideki bir siyasi oluşum çatısı altında görmek istediğini aktardı.

Siyasetteki kutuplaşmanın ötesinde durulmasını savunan yüzde 13,4’lük kesim ABB Başkanı’nın yoluna bağımsız bir figür olarak devam etmesini önerirken, mevcut yapının korunması gerektiğini düşünen yüzde 9,8’lik seçmen grubu ise Yavaş’ın CHP saflarında kalması gerektiğini savundu. Süreçle ilgili henüz net bir tutum benimsemeyen veya görüş belirtmek istemeyenlerin oranı ise yüzde 10,1 olarak kayıtlara geçti.

Çıkan tablo sonucunda yurttaşların büyük bir bölümünün Yavaş’ı YENİ Parti’de görmek istediği ortaya çıkıyor.

Ank-Ar'ın anketinin sonuçları şu şekilde,

"Yeni Parti'ye Geçmeli %46.7

Milliyetçi Bir Partiye Geçmeli %20

Bağımsız Kalmalı %13.4

CHP'de Kalmalı %9.8

Fikrim Yok %10.1"