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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan maça Anderson Talisca’nın 13’üncü dakikada attığı golle hızlı başlayan Fenerbahçe ilk yarıda üstünlüğünü koruyamadı.

Gençlerbirliği 37’de Tongya ile skora eşitliği getirirken devreye 1-1’lik beraberlikle girildi.

Başkent temsilcisi ikinci yarının başında Oğulcan Ülgün’ün golüyle geriden gelip 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.

İsmail Kartal bu golden sonra Greenwood, Kante, Muriqi ve Kerem’i 5 dakika içinde sahaya sürerek hücumda ritmi artırmaya çalıştı.

Rakip kalede büyük baskı kuran Fenerbahçe özellikle Talisca ile birçok kez gole yaklaşsa da skoru değiştiremedi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe Süper Lig’de yeni sezonun ilk maçında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Diabate, Oğulcan, Ensar, Tongya, Traore, Koita.

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Ake, Levent, İsmail, Guendouzi, Oğuz, İrfan Can, Asensio, Talisca.

GENÇLERBİRLİĞİ 2-1 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Oğuzhan Aksu'nun ilk düdüğüyle Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı başladı.

TALISCA FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

13' Oğuz Aydın'ın sert şutunda kaleci İrfan Can'dan seken topu Anderson Talisca kale önünde tamamlayarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

FENERBAHÇE İSMAİL İLE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

24' İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda İrfan Can Eğribayat farkın ikiye çıkmasını engelledi.

GENÇLERBİRLİĞİ TONGYA İLE SKORU EŞİTLEDİ

37' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Tongya kaleciyle karşı karşıya pozisyonda klas bir vuruşla ağları havalandırdı.

TALISCA DİREĞE TAKILDI

44' Talisca'nın kafa vuruşunda top direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Guendouzi'nin şutunda top dışarı gitti.

İLK YARI SONUCU: GENÇLERBİRLİĞİ 1-1 FENERBAHÇE

MERT MÜLDÜR KAFA VURUŞUNDA İSABETİ BULAMADI

48' Kornerden gelen ortada Guendouzi'nin arka direğe aşırttığı topa Mert Müldür kafayı vurdu. Top üstten dışarı gitti.

GENÇLERBİRLİĞİ OĞULCAN'IN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

56' Abdurrahim'in ortasında arka direkte bomboş pozisytonda kafayı vuran Oğulcan topu ağlara gönderdi. Gençlerbirliği mücadelede 2-1 öne geçti.

TALISCA UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

61' Talisca'nın uzaklardan sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat köşeye giden topu çeldi.

TALISCA YİNE DİREĞE TAKILDI

62' Talisca'nın sert şutunda İrfan Can'dan seken top direğe çarparak kornere çıktı.

MURIQI'NİN KAFA VURUŞUNDA TOP ÜSTTEN DIŞARI GİTTİ

66' Levent'in ortasına Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden dışarı gitti.