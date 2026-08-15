47 yıllık dev otobüs firması iflas etti: Tüm seferler durduruldu

Şirket yönetiminin borçları yapılandırmak ve ayakta kalabilmek adına attığı tüm adımlara rağmen, mali krizin önüne geçilemedi. Yönetim kurulunun aldığı radikal kararla birlikte tarihi şirket resmen iflas sürecine girerek tüm seferlerini durdurdu.