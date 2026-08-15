Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 47 yıllık dev otobüs firması iflas etti: Tüm seferler durduruldu

47 yıllık dev otobüs firması iflas etti: Tüm seferler durduruldu

Yıllardır yollarda olan ve binlerce yolcuya hizmet veren dev otobüs firması, giderek ağırlaşan ekonomik şartlara daha fazla dayanamayarak kepenk indirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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47 yıllık dev otobüs firması iflas etti: Tüm seferler durduruldu - Resim: 1

1979 yılına dayanan köklü geçmişiyle Nottinghamshire ve Derbyshire genelinde 20'den fazla hatta mekik dokuyan Community Transport for Nottingham (CT4N), faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

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47 yıllık dev otobüs firması iflas etti: Tüm seferler durduruldu - Resim: 2

Şirket yönetiminin borçları yapılandırmak ve ayakta kalabilmek adına attığı tüm adımlara rağmen, mali krizin önüne geçilemedi. Yönetim kurulunun aldığı radikal kararla birlikte tarihi şirket resmen iflas sürecine girerek tüm seferlerini durdurdu.

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47 yıllık dev otobüs firması iflas etti: Tüm seferler durduruldu - Resim: 3

MALİYET BASKISI KEPENK İNDİRTTİ

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; artan yakıt, sigorta, araç bakım ve personel giderlerinin yanı sıra sektördeki düzenleyici baskıların operasyonları sürdürülemez hale getirdiği vurgulandı.

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47 yıllık dev otobüs firması iflas etti: Tüm seferler durduruldu - Resim: 4

Masadaki tüm seçeneklerin tükenmesi üzerine, şirketin ticari faaliyetlerine anında son verilmek zorunda kalındığı belirtildi.

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47 yıllık dev otobüs firması iflas etti: Tüm seferler durduruldu - Resim: 5

ÇALIŞANLAR İÇİN HAYAT DEĞİŞTİREN DARBE

Şirket sözcüsü, alınan acı kararın ardından 76 personelin neredeyse tamamının görevine derhal son verildiğini doğruladı.

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47 yıllık dev otobüs firması iflas etti: Tüm seferler durduruldu - Resim: 6

Yıllardır kuruma emek veren çalışanlar, yolcular ve paydaşlara teşekkür edilirken; krizden etkilenen 18 numaralı otobüs hattı ve diğer güzergâhlar için yerel ulaşım ağlarının acil alternatif hatlar devreye sokmaya başladığı bildirildi.

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