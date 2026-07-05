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Ekonomik krizlerle boğuştuğumuz bugünlerde, üretici en büyük darbeyi yaşıyor, bu noktada üretici ve çiftçiye Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden can suyu niteliğinde büyük bir destek geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsalda hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “Veteriner Hekimliği Hizmeti Projesi” kapsamında dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında 2 bin 531 üreticiye toplam 12 milyon 528 bin 450 TL destek ödemesi yapıldı.

Kişi başı 4 bin 950 TL olarak verilen destekler, üreticilerin Başkent Kart hesaplarına yatırıldı. Destek sayesinde küçük aile işletmeleri, veterinerlik hizmetlerine daha kolay erişim imkanı buldu.

2 BİN 531 ÜRETİCİ YARARLANDI

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, 1 ila 20 büyükbaş ya da 1 ila 200 küçükbaş hayvana sahip üreticiler destekten faydalandı. Proje çerçevesinde yaklaşık 101 veteriner kliniğiyle görüşülürken, 69 klinikle sözleşme imzalandı.

Sağlanan destekle üreticiler; suni tohumlama, aşı, ilaç, tedavi ve cerrahi müdahale gibi birçok veterinerlik hizmetinden yararlanabiliyor.

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ” MESAJI

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, projenin sahadaki ihtiyaçlardan doğduğunu belirterek, veteriner hizmetlerinin maliyetinin üreticiler için önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti. Uysal, ekonomik nedenlerle hizmet alamayan küçük aile işletmelerine destek olmayı amaçladıklarını vurgulayarak, belediye olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

SAHADAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

Veteriner Hekim Nadide Yıldırım ise projenin sahada olumlu karşılık bulduğunu belirterek, yetiştiricilerin artık veteriner hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabildiğini ifade etti. Projenin hayvan sağlığı, verimlilik ve sürdürülebilir üretim açısından önemli katkı sunduğu kaydedildi.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Destekten yararlanan yetiştiriciler de uygulamanın önemine dikkat çekti. Üreticiler, destek sayesinde hayvanlarına aşı ve parazit uygulamaları yaptırabildiklerini belirterek, hizmetin devam etmesini istediklerini dile getirdi.

ABB’nin bu adımı, hem üretim maliyetlerini düşürmesi hem de hayvancılıkta kaliteyi artırması açısından dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor.