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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kentte yürütülen asfalt çalışmalarına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Açıklamada, asfalt çalışmalarının yalnızca NATO Zirvesi nedeniyle başlatıldığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, 2025 yılı boyunca Ankara merkez ve mücavir alan sınırları içinde yaklaşık 2 milyon ton asfalt serimi gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABB’nin “Duyuru” başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

“Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Ankara’da yürütülen asfalt çalışmalarının yalnızca NATO Zirvesi nedeniyle başlatıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve asfalt serim çalışmalarını yıllık planlamaları doğrultusunda kent genelinde aralıksız sürdürmektedir. Nitekim 2025 yılı boyunca Ankara merkez ve mücavir alan sınırları içerisindeki yaklaşık 2 milyon ton asfalt serimi gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Belediyemiz tarafından Mart ayında kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte trafik yoğunluğunun azalacağı dönem fırsata çevrilerek yaz boyunca asfalt çalışmalarının hızlandırılacağı, yaklaşık 4 milyon ton asfalt serimi hedeflendiği ve 200 okul bahçesinin de yenileneceği duyurulmuştur.

YOĞUNLUĞUN NEDENİ AÇIKLADI

Bugün sahada çalışmaların daha yoğun görünmesinin temel nedeni, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı güzergâhlarda trafik akışının kontrollü şekilde düzenlenmesi sonucu ekiplerimizin daha kısa sürede çalışma imkânı bulmasıdır. Yani değişen asfalt çalışması değil, çalışmaların uygulanma hızını artıran saha koşullarıdır.

Dolayısıyla, yıllık program kapsamında devam eden asfalt çalışmalarının yalnızca NATO Zirvesi nedeniyle yapılıyormuş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır.”