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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca Metro Uzatma Hattı projelerinin Yatırım Programı’na alındığını açıkladı.

Temmuz ayında ihaleye çıkılacağını duyuran Yavaş, toplam 9,36 kilometre uzunluğunda çift hattan oluşan proje kapsamında 5 yeni istasyon inşa edileceğini söyledi.

Yavaş, M5 Kızılay–Dikmen Metro Hattı ile M6 Çayyolu–Sincan Bağlantı Hattı için de hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Yavaş'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca Metro Uzatma Hattı projemiz Yatırım Programı’na alındı. Temmuz ayında kendi imkânlarımızla yapım ihalesine çıkıyoruz. Toplam 9,36 kilometre uzunluğunda çift hattan oluşan projemiz kapsamında 5 yeni istasyon inşa edeceğiz. M5 Kızılay–Dikmen Metro Hattı ile M6 Çayyolu–Sincan Bağlantı Hattı için de hazırlıklarımız sürüyor. Bu iki hattımızın da Yatırım Programı’na alınmasının ardından yapım ihalesi süreci başlayacak."