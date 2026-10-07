Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’in tarihi ve ticari merkezlerinden Ulus’ta gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmalarında önemli bir projeyi daha tamamladı. Anafartalar Caddesi’nde yapılan sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım çalışmaları kapsamında 25’i tescilli 154 yapı yenilenirken, cadde üzerindeki dükkânlar ve kamusal alanlar da baştan sona düzenlendi.

Çalışmaların tamamlanmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, düzenlenen programla bölge esnafıyla bir araya geldi.

‘SADECE BİNALARI YENİLEMEKLE HİÇBİR ŞEY OLMAZ’

Anafartalar Caddesi’ndeki çalışmalarda esnafın ve bölgenin kültürel yapısının korunmasına önem verdiklerini vurgulayan Yavaş, dönüşümün yalnızca fiziksel yenilemeden ibaret olmadığını ifade etti.

Yavaş, "Bu sadece binalarla değil, binanın içindeki insanlarla o ruh ayağa kalkar. Anafartalar Çarşısı’ndaki komşuluk hukukunun devam etmesi de bizim için çok önemli. Eğer onlar olmazsa sadece binaları yenilemekle hiçbir şey olmaz diye düşündük" ifadelerini kullandı.

Ulus’un tekrardan turizm merkezi haline gelmesi için farklı projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Yavaş, bölgedeki yapıların yeni işlevlerle değerlendirilmesinin önemine değindi.

Yavaş, "Bütün derdimiz Ulus’un kültürüyle beraber ayakta olması, ayağa kalkması. Buna sizler katılmazsanız biz bir şey yapamayız. Yani destek olmanız gerekiyor" dedi.

‘13 EKİM’DE AÇIYORUZ’

Bölgede Teknokent için de 1100 odanın ayrıldığını belirten Yavaş, "13 Ekim’de açıyoruz. Teknokent oraya geldiği zaman yine oraya gelen gidenlerin profilinde değişiklik olacak. Bir de Eczane Müzesi açıyoruz. Yine onu da 13’ünde açıyoruz" ifadelerini kullandı.

ESKİ ADLİYE BİNASINA "MÜZE" ÖNERİSİ

Yavaş, Ulus’taki eski adliye binasının da müzeye dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştüğünü söyledi. "Dedim ki orayı ‘Adliye Müzesi yapalım.’ Yani binlerce insan gelir gider. Kaç yıldır orası adliye olarak kullanılmıyor ama gerçekten muhteşem bir bina" diyen Yavaş, yapının müzeye dönüştürülmesi halinde bölgedeki diğer müzelerle birlikte önemli bir kültür rotası oluşacağını ifade etti.

‘AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN YOK OLMASINI İSTEMİYORUZ’

Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin Ankara için en önemli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ulus Tarihi Kent Merkezi bizim en önemli hayalimizdi. Yapabileceğimiz kadarını yaptık. İnşallah bunun semeresini ileride bizden sonra gelenler de devam ettirirlerse görülür. Ben çok önemsiyorum. Çünkü esnafıyla, tarihiyle, kültürüyle bir kültür var orada. Bunun yok olmaması lazım. Anafartalar esnafını çıkartsanız yerini belki çok daha fazla kiraya vereceksiniz. Ama mesele para değil. Orada insanların dükkânlarını birbirine emanet ettiği veya sizlerin en fazla birbirinden alışveriş, hatırla gönülle iş gördüğünüz yerler. Bunun da yok olmasını istemiyoruz, bu ahilik kültürünün…"

ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez ise "Burada emeği geçen başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bürokratlarına, burada emeğe geçen emekçi kardeşlerimize, hiçbir esnafımıza ve gelen misafirlerimize sıkıntı yaratmadan işlerini yapan firma yetkililerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Uygulama Şefi Hüner Yonga hayata geçirilen çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirildi. Yonga, yaptığı sunumda şu bilgileri paylaştı:

"Uzun yıllar boyunca yoğun kullanım, düzensiz cephe müdahaleleri ve kent dokusundaki değişimler nedeniyle caddenin mimari bütünlüğü ve özgün karakteri zayıflamıştı. Bu nedenle hayata geçirilen sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım işi bölgenin tarihi kimliğini koruyarak yeniden canlandırılmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme çalışmasıdır. Yaklaşık 28 bin metre kare büyüklüğündeki proje alanında kentsel tasarım ve cephe düzenleme uygulamaları ile 3 buçuk kilometre uzunluğundaki kaldırım hattı ele alınmıştır. Ticari kullanımın yoğun olduğu caddede zemin katlarda yer alan dükkanların vitrinleri yeniden düzenlenmiş görsel karmaşaya neden olan farklı malzeme ve farklı pencere ölçüleri gibi uygulamaların yerine düzenli vitrin sistemleri oluşturulmuştur."