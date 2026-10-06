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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda meydana gelen saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Saldırıda bir öğrencinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Yavaş, hayatını kaybeden öğrencinin ailesi, yakınları ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Tedavileri süren öğrenciler için de acil şifa temennisinde bulunan Yavaş, okulların çocukların kendilerini güvende hissetmesi gereken yerler olduğunu vurguladı.

Yavaş, başka ailelerin benzer bir acı yaşamaması için gerekli adımların vakit kaybedilmeden atılması gerektiğini ifade etti.

Yavaş’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda yaşanan saldırıda bir evladımızı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavileri devam eden evlatlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Okullarımız çocuklarımızın kendilerini güvende hissettiği yerler olmak zorundadır. Bir daha hiçbir aileye evlat acısı yaşatmamak için gereken tüm adımlar bir an önce atılmalıdır.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler arasında çıkan kavgada 8 öğrenci yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yararılar tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaralı öğrencilerin durumuna ilişkin, "1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.