Kaynak: Haber Merkezi

1 Ocak 2002'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Eren Bülbül, henüz 15 yaşındayken 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sırasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.





'İYİ Kİ VARSIN EREN...'



Hayatının kısacık döneminde sosyal medya hesabından yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı milyonlarca kişinin hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı. Eren'in ismi yıllar içerisinde okullara, gençlik merkezlerine, camilere, kütüphanelere, tünellere ve çeşitli sosyal tesislere verilerek yaşatılmaya devam ediyor.





Ferhat Gedik Eren'i korumaya çalışırken şehit düştü

Saldırı sırasında Eren Bülbül'ü korumak için siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de aynı saldırıda şehit oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Gedik, iki çocuk babasıydı. Ankara'ya tayini çıkmasına rağmen görev yaptığı bölgeyi sevdiği için görev süresini uzatan Gedik ise doğum günü olan 12 Ağustos'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ferhat Gedik'in adı da tünellere, eğitim kurumlarına ve hatıra ormanlarına verilerek yaşatılıyor.