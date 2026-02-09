Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesi ve AKP'ye geçeceği iddiaları kamuoyunda büyük yankı ve tepkiye neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye başkan ve meclis üyelerinin AKP'ye geçeceği iddialarına karşı olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

VEKİLLERİ, BAŞKANLARI, PARTİ MECLİSİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısına göre ABB Başkanı Yavaş, bu akşam CHP Ankara milletvekillerini, belediye başkanlarını, parti meclisi üyelerini yemeğe davet etti.

Yavaş'ın toplantıda AKP’nin büyükşehir üzerindeki bazı uygulamaları, belediye başkanlarını ve meclis üyelerinin AKP’ye geçmeleri konusundaki çabalarını dile getirmesi bekleniyor.

Aynı toplantıda Yavaş, iktidarın belediyle üzerindeki soruşturma baskılarını da anlatacak.

NE OLDU?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat'ta partisinden istifa etti. Bu istifa hem parti yönetiminde hem de parti tabanında büyük tepkiye neden oldu.

İstifa kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Özarslan'a "küfürlü mesaj attığı ve ailevi değerlerini de hedef alıp hakaret ettiği" iddiaları gündeme geldi.

İddialara yanıt veren Özel, "Yalan söylüyor. Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" dedi.

ABB Başkanı Yavaş da istifa kararına tepki göstererek "Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.