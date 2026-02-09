İtalya Serie A'nın 24. haftasında Juventus Lazio'yu konuk etti.

İTALYA FUTBOLUNUN İKİ ÖNEMLİ TAKTİSYENİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

İtalyan futbolun iki önemli teknik adamı Luciano Spalletti ile Maruzio Sarri'yi karşı karşıya getiren mücadele, son ana kadar nefes kesti.

LAZIO İLK YARININ SONU VE İKİNCİ YARININ BAŞINDA GOLLERİ BULDU

Lazio ilk yarının son dakikasında Pedro'nun attığı golle devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip Isaksen ile farkı ikiye çıkardı.

Sahasında sürpriz bir şekilde ilk yarının sonu ve ikinci yarının başında yediği gollerle 2-0 geri düşen Juventus Lazio'ya karşı yoğun bir baskı kurarak gol aradı.

JUVENTUS YOĞUN BASKININ KARŞILIĞINI SON ANDA ALDI

Karşılaşmann 59'uncu dakikasında son haftaların formda ismi Weston McKennie farkı bire indirdi ve Juventus geri dönüş için umutlandı.

Rakip kaleye toplam 33 şut gönderen Juventus çabalarının karşılığını 90+6'da Kalulu'nun golüyle aldı ve 2-2'lik beraberlikle sahadan 1 puanı kurtarak ayrılmayı başardı.

Her ne kadar galibiyeti hedeflediği bir maçta beraberliğe razı gelse de son dakika golü Juventus'ta büyük sevinç yarattı.

KENAN YILDIZ SKOR ÜRETEMEDİ AMA ALKIŞ ALDI

Öte yandan sakatlığı sebebiyle Juventus'ta kısa bir süre takımndan ayrı kalan Kenan Yıldız maça ilk 11'de başlayarak formasına kavuştu.

Hafta içi düzenlenen imza töreniyle Juventus ile sözleşme yenileyen milli yıldız Lazio karşısında skora katkı sunamadı ama performansıyla alkış aldı.

Hücumda birçok kez golle burun buruna gelen genç yetenek kaleci Ivan Provedel'i geçemedi. Buna rağmen 90 dakika sahada kalarak takımın hücum üretkenliğinde başı çeken isim oldu.