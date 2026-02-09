En düşük emekli maaşı 42 bin TL seviyesine yükselir: SGK uzmanı İsa Karakaş tek tek anlattı

Karakaş, hesaplamasını şu rakamlarla tek tek anlattı:

​"Şu anda yapılması gereken seyyanen zam miktarı 22 bin TL'yi geçmiş durumdadır. Bu tutarı bütün emeklilere yansıttığınız zaman, en düşük emekli maaşı 42 bin TL seviyesine yükselir. Mevcut maaşı 30 bin TL olan bir emeklinin maaşı ise 52 bin TL'ye ulaşır. Bu düzenlemeden sonra artık sadece enflasyon oranında artış yapılması sistemin kalıcı olmasını sağlar."