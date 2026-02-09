SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli maaş sistemindeki prim adaletsizliğini giderecek çarpıcı formülü açıkladı. Kök maaş tartışmalarının sona ereceği formülde, prim gün sayısına göre adil maaş ve 22 bin TL'lik seyyanen zam ile en düşük emekli maaşının 42 bin TL seviyesine çıkarılmasını tek tek anlattı.
En düşük emekli maaşı 42 bin TL seviyesine yükselir: SGK uzmanı İsa Karakaş tek tek anlattı
SGK uzmanı İsa Karakaş, kök maaş tartışmalarını bitirecek olan tek formülün seyyanen zam olduğunun altını çizerken, "Şu anda seyyanen zam miktarı 22 bin TL'yi geçmiş durumdadır. Bu tutarı bütün emeklilere yansıttığınız zaman, en düşük emekli maaşı 42 bin TL seviyesine yükselir" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Emeklilik sisteminde uzun süredir tartışılan prim-maaş dengesizliği ve kök maaş sorunları için çözüm arayışları hız kazandı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara'da anlık olarak takip ettiği komisyon çalışmalarına dair önemli gelişmeleri TGRT Haber ekranlarında paylaştı.
"EN DÜŞÜK MAAŞ SARMALI SİSTEMİ İNFİLAK ETTİRİR"
Mevcut sistemin adaletsizliğe yol açtığını belirten Karakaş, 3 bin 600 gün prim ödeyen ile 9 bin gün prim ödeyenin neredeyse aynı maaşı almasının sistemi sürdürülemez hale getirdiğini vurguladı. Karakaş, "En düşük emekli maaşı" odaklı politika nedeniyle 2019'da 800 bin kişiyi etkileyen sıkıntının, 2025 itibarıyla 5 milyon kişiye ulaştığını belirterek, "Makas daraldı, sistem infilak edecek noktaya geldi" dedi.
KÖK MAAŞ TARTIŞMASI RAFA KALKIYOR
Yeni komisyonun çalışmalarına dair bilgi veren Karakaş, devletin yüksek prim ödeyenleri cezalandıran uygulamadan vazgeçmek zorunda kaldığını ifade etti. Devlet yardımının, kişinin hane durumuna (kira, çocuk sayısı vb.) göre yeniden yapılandırılacağını belirten uzman isim, ayni yardımlar yerine nakdi yardımların tek elden verileceğini kaydetti.
İSA KARAKAŞ'TAN 42 BİN TL'LİK ÇARPICI FORMÜL
Sistemin düzelmesi için iki temel şart koşan Karakaş, köklü çözümü şu sözlerle açıkladı:
"2000 yılı sonrası emekliler için intibak yasası çıkarılarak aynı primi ödeyenlerin aynı maaşı alması sağlanmalı. Maaş adaletsizliğini gidermek için son bir kez seyyanen zam yapılmalı."
Karakaş, hesaplamasını şu rakamlarla tek tek anlattı:
"Şu anda yapılması gereken seyyanen zam miktarı 22 bin TL'yi geçmiş durumdadır. Bu tutarı bütün emeklilere yansıttığınız zaman, en düşük emekli maaşı 42 bin TL seviyesine yükselir. Mevcut maaşı 30 bin TL olan bir emeklinin maaşı ise 52 bin TL'ye ulaşır. Bu düzenlemeden sonra artık sadece enflasyon oranında artış yapılması sistemin kalıcı olmasını sağlar."