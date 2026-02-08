Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Özarslan’ın önümüzdeki hafta AKP’ye geçerek bizzat Erdoğan tarafından rozet takılacak olmasına CHP içinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteci İsmail Saymaz'a konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“AKP’YE GEÇECEĞİ BİLİNİYORDU”

Halk TV’nin canlı yayınına bağlanan Saymaz'ın aktardığına göre CHP Lideri Özel, Özarslan'ın AKP'ye geçeceğinin önceden bilindiğini açıkladı.

Özel, "Zaten Çarşamba gününe rozet takılacağını Adnan Beker dün bana kesin bir dille söyledi. Yakınlarından çok yakın olduğu için Adnan Bey, bana dedi ki; "Genel Başkanım şu ana kadar yüzde doksan dokuz diyordum, yüzde yüz oldu dedi, gitti bu" dedi." sözlerini sarf etti.

Özel, açıklamalarının devamında şunları söyledi, "Yalan atıyor, yani diyor ki "Aileme, anneme, babama küfretti" falan diyor, böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu; bak benim ona söylediğim söz şu: "Sen... Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun.' dedim"

"Aileye hiçbir şey yok asla. "Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak" dedim. Ondan sonra "Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim" dedim”

Öte yandan Özarslan'ın yolsuzluk iddialarına ise, "Benim alnım açık" cevabını verdiği belirtildi.