Mesut Özarslan, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı yazılı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özarslan, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine hakaret içeren mesajlar attığını iddia etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tartışmalar sürerken Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuyu yargıya taşıdı. Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP Genel Başkanı Özür Özel hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.