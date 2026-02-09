Dün akşam sosyal medya paylaşımıyla CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara'yı alarma geçirdi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, NOW TV canlı yayınında Özarslan'ı da CHP'yi de eleştirdi.

Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BEN BUNLARI GEÇMİŞTE SÖYLEMİŞTİM"

Geçmişte uyarmış ve eleştirmiştim. bugün onun sonuçlarını görüyoruz. Bunların tek merkezden yönetildiği söylemiştim. Bugün siz bizden milletvekili transfer ediyorsunuz. Yarın sizden yapılacak olan transferleri bu yaptıklarınız meşrulaştıracak. Dolayısıyla bütün bunlar rakibinizin transferlerini meşrulaştıracak. Bunlar belediyelere de sirayet edecek demiştim. Bugün onun sonuçlarını yaşıyoruz.

HEM ÖZARSLAN'A HEM CHP'YE ELEŞTİRİ

"Kimse gidişini meşrulaştırmaya çalışmasın, hiç kimse de geriye dönük hatalarının üstünü kapatmaya uğraşmasın. Bu yolu açanlar, böyle bir akıbete uğrayacakları hususunda geçmişte tarafımdan uyarılmışlardır"

İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Milletvekilleri şöyle:

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu – İYİ Parti’den istifa ederek CHP’ye geçti.

Bilal Bilici – CHP’ye katılan isimlerden biri.

Nimet Özdemir – Daha önce İYİ Parti milletvekiliydi, daha sonra CHP’ye geçti.

Adnan Beker – CHP’ye katılan İYİ Parti kökenli isim.

Aykut Kaya – İYİ Parti’den istifa ederek CHP’ye geçen milletvekili.

Ümit Dikbayır – CHP saflarına katılan isimlerden biri.

Ümit Özlale – CHP’ye geçen İYİ Parti milletvekili.