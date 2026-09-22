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Kaynak: AA / DHA / İHA

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen saldırının ardından sosyal medya ağlarında yapılan paylaşımlarla ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, saldırı sonrasında sosyal medya platformu X’te halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı belirtilen 92 hesap tespit edildi.

92 X HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen işlemler kapsamında, söz konusu 92 X hesabına erişim engellendi.

Kararın, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında, öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen saldırının ardından yapılan sosyal medya paylaşımlarına ilişkin olduğu belirtildi.

İletişim Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sosyal medya ağlarındaki paylaşımların incelendiği ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı belirtilen hesaplarla ilgili işlem yapıldığı bildirildi.