Manisa’nın Alaşehir ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Kiraz Festivali, bu yıl da oldukça renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Uluderbent Mahallesi'nde organize edilen festival kapsamında gerçekleştirilen "En Çok Kiraz Yeme Yarışması"nda, katılımcılar zamana karşı kıyasıya bir mücadele verdi.

5 DAKİKADA ALTIN ÖDÜLÜNE ULAŞTILAR

Önceki yıllarda 10 dakika olan yarışma süresi, katılımcıların zorlanması nedeniyle bu yıl organizasyon yetkililerince 5 dakikaya düşürüldü. 4'ü kadın toplam 21 yarışmacının yer aldığı etkinlikte, önlerindeki birer kilogramlık tabaklardaki kirazları en hızlı şekilde tüketmeye çalışan yarışmacılara, yalnızca su içme izni tanındı. Vatandaşların yoğun tezahüratları eşliğinde tamamlanan yarışmanın sonuçları ve ödülleri şu şekilde gerçekleşti:

Yarışmada mücadele eden kadın yarışmacılara da katılımı teşvik etmek amacıyla çeşitli özel ödüller takdim edildi.

"AMACIMIZ ÜRÜNÜMÜZÜN TANITIMINI YAPMAK"

Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada Uluderbent bölgesinin kirazıyla markalaştığını belirterek, bu festival vasıtasıyla bölge ürününün ulusal çapta tanıtımını yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

YARIŞMACILARDAN ANLAMLI MESAJLAR

Bergama'dan akraba ziyareti için ilçeye gelen ve yarışmadan birincilikle ayrılan Ömer Evren, kazandığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kadınların da bu tür yarışmalarda başarılı olabileceğini kanıtlamak için kürsü mücadelesi verdiğini söyleyen Emine Yatağan'ın yanı sıra, geçmiş yıllarda da dereceleri bulunan ikinci Dursun Gökçen ise kazandığı ödülü gelecek yıl şehitler adına lokma hayrı yaparak değerlendireceğini dile getirdi.