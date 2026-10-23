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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK, teknik direktörlük görevine Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'nun getirildiğini açıkladı.

Sezonun ilk 11 haftasında istediği sonuçları alamayan Manisa temsilcisi, 43 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Daha önce Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştıran El Maestro, böylece yıllar sonra yeniden Türk futboluna döndü.

MANİSA FK, NESTOR EL MAESTRO'YU RESMEN AÇIKLADI

Manisa FK, Nestor El Maestro'nun göreve getirildiğini kulübün resmi kanallarından duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Manisa Futbol Kulübü ailesine katılan teknik direktörümüz Nestor El Maestro ve ekibine hoş geldin diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

NESTOR EL MAESTRO DAHA ÖNCE GÖZTEPE'Yİ ÇALIŞTIRDI

43 yaşındaki Sırp teknik direktör, Türkiye'deki ilk deneyimini 2021-2022 sezonunda Göztepe'de yaşamıştı.

7 Eylül 2021'de İzmir ekibinin başına geçen El Maestro, 7 Mart 2022'ye kadar görevde kaldı.

Göztepe'nin başında 28 karşılaşmaya çıkan Sırp çalıştırıcı, maç başına 1,11 puan ortalaması yakaladı.

El Maestro, Göztepe'den ayrılmasının ardından CSKA Sofya, Debrecen, Al-Najma ve Anorthosis takımlarında görev yaptı.

MANİSA FK, 11 HAFTADA 10 PUAN TOPLADI

Trendyol 1. Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Manisa FK, geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Topladığı 10 puanla ligde 16. sırada bulunan siyah-beyazlılar, Nestor El Maestro yönetiminde çıkış arayacak.