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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mert Müldür'den sevindirici haber geldi.

Sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilen ve bir süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcu, cuma günü gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Sakatlığının ardından ilk kez takım çalışmalarına katılan 27 yaşındaki oyuncunun Galatasaray karşılaşmasında forma giyme ihtimali doğdu.

MERT MÜLDÜR ANTRENMANIN TAMAMINDA YER ALDI

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesinde gerçekleştirdiği cuma günkü antrenmana Mert Müldür de katıldı.

Sakatlık sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan milli futbolcu, idmanın tamamında yer aldı.

Mert Müldür'ün derbi kadrosunda bulunmasının önünde şu aşamada bir engel olmadığı belirtilirken oyuncunun karşılaşmada görev alıp almayacağına teknik heyet karar verecek.

MENİSKÜS YIRTIĞI NEDENİYLE AMELİYAT OLMUŞTU

Fenerbahçe, 21 Eylül'de yaptığı açıklamayla Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da ameliyat edildiğini duyurmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp milli oyuncunun başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdiğini belirterek tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığını kaydetmişt.

GALATASARAY DERBİSİNDE FORMA GİYEBİLİR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi karşılaşmada süre alan Mert Müldür, yaklaşık bir aylık aranın ardından takımla çalışmalara başladı.

Milli futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Galatasaray derbisinde sahalara dönecek. Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.