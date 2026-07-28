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Kaynak: Haber Merkezi

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP üyeliğini sonlandırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Dutlulu, e-Devlet’te yer alan “Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır” bildirimini paylaşarak, “Yeni bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ’YE KATILMASI BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre Besim Dutlulu’nun, yarın Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda düzenlenecek törenle YENİ Parti rozeti takması bekleniyor.

Törenle birlikte Dutlulu’nun resmen YENİ Parti saflarına katılacağı ifade edildi.

MANİSA’DA TOPLU GEÇİŞ İDDİASI

Yerel basında yer alan haberlere göre, tören yalnızca Besim Dutlulu’nun parti değişikliğiyle sınırlı kalmayacak.

CHP’li belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile parti örgütlerinden çok sayıda ismin de YENİ Parti’ye katılmasının beklendiği belirtildi.

İL VE İLÇE TEŞKİLATLARINDAN DA KATILIM BEKLENİYOR

Öte yandan Bianet’in aktardığı bilgilere göre, Manisa’daki 14 ilçe belediye başkanının da Besim Dutlulu ile birlikte YENİ Parti’ye geçmesinin beklendiği öne sürüldü.

Ayrıca CHP Manisa İl Başkanlığı yöneticileri, ilçe örgütleri, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kollarından çok sayıda ismin de düzenlenecek törende YENİ Parti’ye katılımını açıklamasının beklendiği ifade edildi.