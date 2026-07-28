Kaynak: Diğer

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının Manisa'da yansımalarını köşesine taşıdı. Kentin sembol mekanlarından Ulupark ve tarihi Yeni Han'da Manisalılar, Özel’in CHP’den ayrılış sürecini ve yeni siyasi hamlesini değerlendirdi. Kentte genel beklenti ve ortak kanaat, Özel’in partiden kopmak "zorunda bırakıldığı" yönünde birleşti.

"Mecbur Kalmasa İstifa Etmezdi"

Manisa'da Özgür Özel’i yakından tanıyan isimlerden biri olan eski CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ardıç (Çapala Mehmet), Özel’in istifa sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Mecbur kalmasa Özgür Bey CHP’den istifa etmezdi, mecbur bıraktılar. Yolu uzun, Allah yardımcısı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Benzer görüşü dile getiren esnaf İbrahim Onaylı da Özel’in yıllardır müşterisi ve hemşehrisi olduğunu belirterek, "Yıllarca milletvekilliğini ve genel başkanlığını yaptığı partiden kopmasını istemezdik ancak mecbur bıraktılar. Yolu açık olsun" ifadesini kullandı.

Gazeteci Ertuğrul Aytaç: "Başka Çıkar Yol Kalmamıştı"

37 yıl Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapan ve kent siyasetini yakından takip eden gazeteci Ertuğrul Aytaç, Temmuz ayı bitmeden yeni partinin kurulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Özgür Bey ile seneler önce tanıştık. CHP’den kopmak ve yeni bir parti kurmak zorundaydı, başka çıkar yol kalmamıştı. Hemşehrimizdir, severiz, sayarız. Allah yolunu açık etsin."

"Gurur Verici Ancak Siyasi Kavgalar Yakışmıyor"

AK Parti Manisa Kurucu İl Başkanı ve eski İl Özel İdaresi Başkanı Hayrullah Solmaz ise konuyu farklı açılardan değerlendirdi. Manisa’dan TBMM Başkanı ve bakanların ardından bir genel başkan çıkmasının gurur verici olduğunu söyleyen Solmaz, siyaset arenasındaki sert üslubu eleştirdi: Dün aynı partinin rozetini taşıyıp birlikte siyaset yapan insanların bugün yumruk yumruğa kavga edercesine karşı karşıya gelmeleri ve ağır sözler söylemeleri ülkem adına hoş değil.

Cumhurbaşkanı adaylığına sessizlik

Donat, Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili izlenimini ise şöyle aktardı;

Sordum... Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Yanıt... Sessizlik.

Yan masalardan sohbete katılanlar oldu... Soruyu onlar da duydular.

Yanıt... Yine sessizlik.

Sordum: Niçin konuşmuyorsunuz? Neden/kimden çekiniyorsunuz?

Hiçbirinin korkusu yok... Kimseden de çekinmiyorlar. "Konuşuruz ama... Adımızı yazmayın" diyorlar. Söyledikleri, özetle şu:

- Hassas bir konu... İşin doğrusu Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olması... Fakat... Başka bekleyenler de var... Şimdi bu konu dillendirilecek olursa, arıza çıkarırlar.