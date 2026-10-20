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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların gündemde olduğu süreçte dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla MASYA sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programda muhtarlarla bir araya gelen Dutlulu, hakkında ortaya atılan “Nereye gidiyor?” sorularına yanıt verdi.

'BESİM BAŞKAN BİR YERE GİTMİYOR'

Muhtarlarla beraber çalışmaya önem verdiğini ifade eden Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanlığı döneminden beri aynı yönetim anlayışını sürdürdüğünü ifade etti.

Dutlulu, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Biz şehri muhtarlar üzerinden yönetmeye çalışan; muhtarların hem şehir merkezlerinde hem de kırsal bölgelerde çok önemli bir konumda olduğunu düşünen belediye başkanlarıyız. Akhisar Belediye Başkanlığım döneminde de şehri bu anlayışla yönetiyordum; bunun faydasını hem sahada hem hizmette hem de seçimde gördüm. Zaman zaman iki konu dile getiriliyor: Bir muhtarlara laf ediyorlar, bir de ‘Besim Başkan nereye gidiyor?’ diyorlar. Besim Başkan bir yere gitmiyor, burada.”

Dutlulu'nun bu sözleri, AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından dikkat çekti.