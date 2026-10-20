Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, YENİÇAĞ'a yaptığı özel açıklamada, "Mekke Anlaşması'nın Meclis'e sunulduğunu A Haber'den öğredik. Ben grup başkan vekiliyim. Normalde Meclis başkanlığının bizi bilgilendirmesi gerekiyor. Bize hiçbir bilgilendirme yapılmadan, Meclis iradesinden kaçırırcasına TBMM'ye getirmişler. Ve biz bunu iktidara yakın bir TV kanalından, A Haber'den öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun AK Parti'ye geçeceği iddialarına da yanıt veren Özdağ, fon vurgunuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"RET OYU KULLANACAĞIZ"

Bu anlaşma, Türk askerini Amerikalıların planına alet eden; ABD'nin ticaret yollarını açan bir anlaşmadır. Bizler YENİYOL grubu olarak bu tezkereye ret oyu vereceğiz. Diğer muhalefet partileriyle bir görüşmemiz olmadı ancak YENİ Parti'nin de ret oyu vereceği görüşündeyiz.

BESİM DUTLULU'NUN AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİASI

Gazeteci Erdem Atay'ın "Besim Dutlulu AK Parti'ye geçecek" iddiasını değerlendiren Özdağ; "Asla ihtimal vermiyorum. AKP trollerinin bilibçli olarak servis ettiği dedikodu dahi olamayacak söylentiler. İktidarın rakip olarak gördüğü YENİ Parti'yi, İYİ Parti'yi yıpratma; seçmeninin moralini bozma girişimleri. Besim Dutlulu gerekirse siyaseti bırakır ama asla AKP'ye geçmez.

(Kani Torun - AK Parti'ye transfer olurken)

"İKTİDAR TRANSFER YAPACAĞINA "İŞİNİ" YAPSIN"

Şurada seçimlere yaklaşık 2 yıl kalmış. İktidar transferlerle sözde güç gösterisi yapmaya çalışacağına vatandaşını düşünsün; enflasyou indirsin, adalet ve hukuk zeminini tahsis etsin.

VURGUNUN BOYUTU 100 MİLYARDAN FAZLA

3 Milyar dolar için vatandaşın belini büktüler. Kamu Tasarruf Tedbirleri dediler. Bunun bedelini vatandaşa ödettiler. 3 milyar için... Ama bakıyorsunuz fon vurgununda 110 milyar dolardan söz ediliyor. Milletimizin vergisiyle, milletimizin parasıyla zenginleşiyorlar.

Bizim milletimiz sağlamdır. Bizim milletimiz yenilen hakkını unutmaz. Sandık geldiğinde faturayı keser, cezayı iktidara ödetir.

"TEZKEREYİ A HABER'DEN ÖĞRENDİK"

Meclis'e sunulan tezkerenin (Mekke Anlaşması), Meclis'e sunulduğunu, yani bizim oylama yapacağımız tezkerenin Meclis'e geldiğini biz A Haber'den öğrendik. Meclis Başkanlığı bize bir bilgilendirme yapmadı. Ancak böyle, iktidarın kanallarına gönderdiler. Meclis'ten kaçırmaya, millete duyurmamaya çalışıyorlar.