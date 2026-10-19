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Kaynak: Haber Merkezi

Süeda Uluca, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Sude Oktay, Hilal Yelekçi ve Esin Bahat'tan oluşan Manifest, İngiltere'deki ilk konseri için Wembley Arena'da sahneye çıktı.

Türkiye'deki başarısını uluslararası alana taşımayı hedefleyen grubun Londra'daki süreci, altı bölümlük bir belgesel için Netflix kameraları tarafından da kayda alındı.

WEMBLEY'DE TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ŞARKILAR

Manifest, Wembley konserini "Hileli" şarkısıyla açtı ve ardından ilk İngilizce şarkıları "TRALALA" ile devam etti. Grup gece boyunca seyircilerle hem Türkçe hem de İngilizce iletişim kurdu.

Kendi parçalarının yanı sıra One Direction'ın "Story of My Life", Spice Girls'ün "Wannabe" ve Pussycat Dolls'un "Hush Hush" şarkılarını da seslendiren grup, "Hush Hush" içerisinde yer alan Gloria Gaynor'ın "I Will Survive" bölümünü Türkçe söyledi.

Konser öncesinde Londra'daki bir Türk restoranında düzenlenen imza etkinliğine de yaklaşık 300 hayran katıldı. Wembley Arena önünde toplanan seyircilerin büyük bölümünü ise 20'li ve 30'lu yaşlarındaki Türk kadınlar oluşturdu.

SIRADAKİ HEDEF COACHELLA

Manifest üyeleri, İngiltere ve ABD'de daha fazla sahneye çıkmak istediklerini ancak Türk kimliklerini korumayı hedeflediklerini belirtti. Zeynep Sude Oktay, dünya çapındaki dinleyicilere Türkçe şarkılarla ulaşmak istediklerini söyledi.

Hilal Yelekçi ise grubun gelecek hedefini, "Wembley'den sonra Coachella'yı ve diğer büyük sahneleri manifestleyeceğiz" sözleriyle açıkladı.