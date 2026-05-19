Jonathan Andic, 14 Aralık 2024’te Montserrat’ta hayatını kaybeden babası Isak Andic’in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Katalonya polisi tarafından gözaltına alındı.

Barselona’nın Martorell ilçesindeki 5 Numaralı Soruşturma Mahkemesi’nde ifade veren Andic, mahkeme kararıyla 1 milyon avro kefalet ödeyerek serbest bırakıldı. Ayrıca pasaportuna el konulduğu, yurtdışı çıkış yasağı getirildiği ve haftada bir kez imza verme şartı uygulandığı bildirildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Jonathan Andic’in ifadesi bir saatten fazla sürdü ve yalnızca avukatı Cristobal Martell’in sorularını yanıtladı.

Ailesi ise yaptığı açıklamada Jonathan Andic’in masum olduğunu savunarak, kendisine karşı herhangi bir somut delil bulunmadığını ifade etti.

Isak Andic, 2024 yılında Forbes listesinde yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya’nın en zengin iş insanları arasında yer alıyordu.