AKOM gün gün uyardı: Şiddetli yağış ve fırtına nefes aldırmayacak
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da plan yapacaklara kötü haberi verdi. Bu hafta İstanbul'da şiddetli sağanak hakim olcak, 5 gün boyuncuca aralıksız yağmur yağacak.
İstanbul bu haftayı yağışlı havayla geçirecek. AKOM'un uyarısına göre İstanbul'da yarından itibaren 5 gün boyunca sağanak yağmurlu hava etkili olacak.
AKOM'un raporuna göre gün gün hava durumu şöyle olacak:
20 Mayıs Çarşamba: Hava sıcaklığı 15-23 derece arasında olacak. Gün boyu sağanak yağmur bekleniyor.
21 Mayıs Perşembe: Hava sıcaklığı 15-21 derece arasında olacak. Gün boyu sağanak yağmur bekleniyor.
22 Mayıs Cuma: Hava sıcaklığı 14-21 derece arasında olacak. Gün boyu sağanak yağmur bekleniyor.
23 Mayıs Cumartesi: Hava sıcaklığı 15-22 derece arasında olacak. Gün boyu sağanak yağmur bekleniyor.
24 Mayıs Pazar: Hava sıcaklığı 14-22 derece arasında olacak. Gün boyu sağanak yağmur bekleniyor.
25 Mayıs Pazartesi: Hava sıcaklığı 15-24 derece arasında olacak. Az bulutlu ve açık geçmesi planlanıyor.