Erdoğan seçim maratonuna girdi: Tarih de talimat da belli; Derhal tamamlayın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim maratonunu başlattı. Erdoğan partililerine tarih verdi, talimatını açıkladı.

Erken ve ara seçime kapıları sonuna kadar kapatan AK Parti, bir yandan seçim hazırlıklarına başladı. Erdoğan, seçim stratejisini sözü verilmiş ama henüz 'tutulamamış' vaatlerin tamamlanması üzerinden başlatıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'ın 2028 yılında yapılması planlanan seçimler için hastane ve yollar başta olmak üzere yarım kalan projeleri tamamlama talimatı verdiği, hazırlıklara 14 Ağustos itibari ile başlanacağı öğrenildi.

Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı, baskın seçim ya da erken bir seçim olup olmayacağı toplumda en merak edilen konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine yönelik davanın iptali için açtığı davanın İstinaf mahkemesinde reddedilmesi, bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, AK Parti'nin strateji ekibi seçimlere yönelik yol haritasını belirledi. Kabine üyeleri milletvekilleri ile il il toplantılar yapacak.

MEHMET ŞİMŞEK BAŞLARINDA GELİYOR

Kabine üyelerinden Mehmet Şimşek başta olmak üzere tüm bakanlar, illerdeki vekiller ile bir araya gelecek. Vekiller bu toplantılarda seçmenlerin şikayetlerini iletecek.

ERDOĞAN'IN TALİMATI: YARIM KALAN YOLLAR, HASTANELER...

25. kuruluş yıldönümünde başlayacak olan bu hamle için Erdoğan'ın verdiği talimat da ortaya çıktı. Bakanlara illerde yarım kalan projelerin tamamlanmasının talimatı verildi. Öte yandan “Aciliyeti olan konularda hizmet talebi varsa tasarruf tedbirine de sığınmamak lazım” vurgusunun da yapıldığı öğrenildi.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü için yeni manifestosunu da tanıtacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi
