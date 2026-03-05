Güçlü değer önerisi sayesinde Mango, 2025 yılında bir önceki yıla göre toplam gelirini %13 artışla yaklaşık 3,8 milyar euroya taşıdı. Sabit döviz kurlarında gelirler %16 oranında artarak böylece pazarın üzerinde çift haneli büyüme trendi yakaladı. FAVÖK 2024 yılına kıyasla %13 artarak 722 milyon euroya yükselirken, net kâr ise %11 artışla 242 milyon euroya ulaştı.

2025 mali yılında, MANGO tarihindeki en büyük yatırım kaydedildi: mağaza ağının genişletilmesi ve restorasyon yanı sıra MANGO Campus’ün gelişimi, teknolojik ve lojistik kapasitenin güçlendirilmesi gibi alanlara yaklaşık 225 milyon euro ayrıldı.

MANGO, 2025 yılında 260'ın üzerinde, dünya çapında 120'den fazla pazarda 2.900’den fazla satış noktası ve 900 bin m²'ye yakın satış alanı ile fiziksel kanala olan bağlılığını sürdürdü. Buna paralel olarak, şirkering dijital satış kanalı toplam satışlarının neredeyse üçte birini oluşturarak, çok kanallı E-ticaret modelinin önemini ortaya koydu.

MANGO'nun uluslararası faaliyetleri, toplam gelirinin %78'ini oluştururken; İspanya, Fransa, Türkiye, Almanya ve ABD en yüksek ciroya sahip ülkeler arasında yer aldı. Bu ülkeleri İtalya, İngiltere ve Portekiz takip etti.

MANGO, 2025 mali yılı boyunca tüm iş rakamlarındaki büyüme ile, global bir referans noktası olma yönündeki güçlü pozisyonunu korudu. Sağlam stratejisinin ve farklı değer önerisinin bir göstergesi olarak, şirketin 2025 yılı gelirleri, bir önceki yıla göre %13'lük bir artışla yaklaşık 3,8 milyar euroya ulaştı. Sabit döviz kurlarına göre ciro %16 oranında artarak şirket sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir ilerleme kaydetmiş oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan MANGO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Toni Ruiz, "Karmaşık bir yılı olağanüstü bir yıla dönüştürdük, temel göstergelerimizde rekor büyüme elde ettik ve kârlılığımızı sürdürülebilir bir şekilde güçlendirdik. Bu kilometre taşları, iş modeline yatırım yapan, değer önerisine güvenen ve iddialı küresel hedefleri olan bir şirketi yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Şirketin FAVÖK’ü 2024 yılına göre %13’lük bir artışla 722 milyon euroya ulaşırken, net kâr ise %11'lik bir iyileşmeyle 242 milyon euro olarak gerçekleşti. İşletme maliyetlerinin yönetimindeki verimliliği ve tedarik zincirinin optimizasyonunu yansıtan %60,8'lik brüt marjı ise kârlılığını koruyarak bu rekor artışa eşlik etti.

2025'e ilişkin temel göstergeler şirketin başarı grafiğini ortaya koyarken, tüm koleksiyonlarındaki çeşitliliğini artıran MANGO kapasite ve müşteri hizmetlerinde de rekor bir performans sergiledi. 2025'te elde edilen büyüme, yatırım hızının rekor seviyelere ulaşmasıyla desteklenirken, şirket yatırım performansında da tarihi seviyelere ulaştı. MANGO, 2025’de stratejik projelere yaklaşık olarak 225 milyon euro değerinde bir bütçe ayırarak; mağaza ağının genişletilmesi ve yenilenmesi, MANGO Campus’ün tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesi, teknolojik ve lojistik kapasitelerin geliştirilmesi gibi süreçlere odaklandı. Bu yatırımlar, küresel varlığını genişletmeye, mağazaların teknolojik olarak geliştirilmesine ve Mango Campus’ün tam kapasiteyle faaliyete geçmesine imkan sağladı.

TÜM COĞRAFYALARDA VE İŞ ALANLARINDA GÜÇLÜ BÜYÜME

MANGO, 2024-2026 Stratejik Planı çerçevesinde, büyüme alanlarında atılan adımları hızlandırdı. Şirket, Barselona’da gerçekleştirdiği tasarımları premium alanda konumlandırarak, Kaia Gerber (MANGO Woman) ve Casper Ruud (MANGO Man) gibi imajını uluslararası alanda yansıtan global marka elçileriyle iş birliği yaparak marka kimliğini güçlendirdi.

Woman, MANGO ekosisteminin ana itici gücü olmaya devam ederken, 2025 yılında toplam toplam gelirin %79'unu oluşturdu. Buna karşılık, Man, Kids, Teen ve Home koleksiyonları toplu bir büyüme yakalayarak sektör ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi ve toplamda %21'lik bir gelire ulaştı.

Fiziksel mağaza ağını genişletme yönünde attığı adımlarla MANGO, müşterilerine yakın olma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Şirket, 2025 yılı boyunca 260'tan fazla satış noktasını hayata geçirerek, 2024-26 Stratejik Planı'nın 500 yeni mağaza açma hedefini planlanandan bir yıl önce gerçekleştirdi. Müşterilerinin alışveriş deneyimini iyileştirmek için 86 mağaza restorasyonu gerçekleştiren grup, yıl sonunda 120'den fazla stratejik pazarda 2.900’den fazla mağazadan oluşan bir ağa ve 900.000 m²'ye yakın bir satış alanına da sahip oldu.

Bu bağlamda MANGO, Barselona, Berlin, Ankara, Chicago, Roma, Münih ve Londra gibi önemli uluslararası şehirlerde amiral mağazalar açarak küresel konumunu güçlendirdi. MANGO Teen ayrıca mağaza ağını ikiye katlayarak 60'tan fazla satış noktasına ulaştı. Şirket ayrıca, 2025 yılında ilk MANGO Home fiziksel mağazalarını açtı ve yılı toplam dört fiziksel mağazayla tamamladı.

Online kanal büyümesini de güçlendiren şirketin satışları grubun toplam gelirinin yaklaşık üçte birini oluşturdu. Bu oran, sektördeki en yüksek seviyelerden biri olarak çok kanallı iş modelinin başarısını vurguluyor.

MANGO'nun uluslararası faaliyetleri de 2025 yılında güçlü bir olgunluk seviyesine ulaştı; toplam iş hacmi küresel gelirinin %78'ini temsil ederken, en yüksek satış hacmine sahip pazarlar sıralamasında İspanya, Fransa, Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri öne çıktı. Bu ülkeleri, İtalya, Birleşik Krallık ve Portekiz takip etti.

Bu küresel başarı, şirketin en değerli varlığı olan çalışanlarının bağlılığı sayesinde mümkün oldu. Mango, yeteneklerin geliştirilmesine yönelik yaklaşımı ile eşitlik planları, sürekli eğitim ve şirket içi terfi uygulamalarını hayata geçirerek, 2025 yılında iş gücünü 1.600'den fazla profesyonelle güçlendirdi ve dünya genelinde 18 binin üzerinde çalışan sayısına ulaştı.

KURUMSAL YÖNETİM VE KİLOMETRE TAŞLARI

2025 mali yılı, şirketin yönetim yapısında da önemli bir değişime sahne oldu. Ocak ayında Yönetim Kurulu, Toni Ruiz'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasının ardından bu sorumluluğa CEO'luk görevini de ekledi. Bu profesyonelleşme süreci H&M Group'un eski CEO'su Helena Helmersson ve sektörde birçok şirkette yöneticilik yapmış olan Desigual'in eski CEO'su Manel Adell gibi uluslararası finans alaında güçlü deneyime sahip isimlerin Yönetim Kurulu'na katılmasıyla daha da pekiştirildi.

Tüm bu stratejik girişimler, en prestijli ulusal ve uluslararası ödüllerle de onurlandırıldı. Bu bağlamda şirket, kendine özgü değer önerisini güçlendirerek, Forbes dergisi tarafından İspanya'nın En İyi İtibara Sahip Şirketlerinden biri şeçildi ve Time dergisi tarafından dünyanın en iyi şirketlerinden biri (World’s Best Companies 2025) olarak konumlandırılarak küresel bir referans noktası olma konumunu güçlendirdi.

Şirket, ilk kez Top Employer sertifikası alarak şirket içi yetenekleri teşvik etmeye devam etti ve Forbes dergisi ve Financial Times gibi çeşitli uluslararası yayınların sıralamalarına göre Dünyanın Çalışılacak En İyi Şirketlerinden biri olarak konumunu pekiştirdi. Aynı şekilde, şirketin liderliği de geniş çapta takdir gördü: Toni Ruiz, Forbes Best Vision of the Future ödülünü alarak İspanya'nın en iyi 100 CEO'su arasında yerini aldı.

SOSYAL ETKİ VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE BAĞLILIK

2025 mali yılı boyunca MANGO, sürdürülebilirliği organizasyonun tüm seviyelerine entegre ederek sorumlu moda alanındaki lider konumunu da güçlendirdi. Ürün geliştirme açısından şirket, 2030 yılına kadar %100 düşük etkili elyaf kullanma hedefine doğru önemli ilerleme kaydetti ve koleksiyonlarında bu elyafların %80'ini, %32'si geri dönüştürülmüş elyaf olmak üzere, halihazırda kullanıyor. Şirket, Materra ile ortaklık kurarak rejeneratif pamuk kullanımını pekiştirerek ve tüketici sonrası geri dönüştürülmüş elyafların kullanımına odaklanan The Post Fiber girişimine yatırım yaparak malzeme inovasyonuna olan bağlılığını güçlendirdi. Ayrıca, döngüsel tasarım artık grubunun ayırt edici özelliği haline geldi: bu yıl tasarlanan giysilerin yaklaşık %30'u döngüsellik ilkelerine göre çevre dostu olarak geliştirildi.

Şirket ayrıca, 20 yılı aşkın bir süredir öncüsü olduğu ve 100'den fazla ulusal ve uluslararası sosyal kuruluşla iş birliği yaptığı sosyal taahhüdünü yapılandırdı ve profesyonelleştirdi. Hem tedarik zinciri hem de sivil toplum üzerinde etkisi olan bu projeler, kadınlar başta olmak üzere; eğitim, sağlık ve temel sosyal yardım çerçevesinde üç stratejik alana odaklandı. Mülteci kadınların üniversiteye erişimini kolaylaştırmak için UNHCR ile yapılan iş birliği ve genç kadınlar arasında teknik meslekleri teşvik etmek için Club STEModa'nın desteklenmesi gibi girişimler öne çıktı.

MANGO, tasarımda mükemmelliği, teknolojik yeniliği, gezegene ve insanlara olan bağlılığını iş modelinin vazgeçilmez yapı taşları arasına koyarak, büyüme ve global liderlik konumunu pekiştirme yönündeki hedefini de yeniden vurguladı.

2025 YILI RAKAMLARI