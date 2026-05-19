Hassas ciltlerin yeni favorisi: Egzamanın kökünü kurutuyor

Özellikle duş sonrası oluşan gerginlik hissini hafiflettiği belirtiliyor. Bu nedenle doğal ürün kullanmayı tercih edenlerin bakım rutininde önemli bir yer ediniyor.

Yoğun kaşıntı hissi egzamanın en rahatsız edici belirtilerinden biri olarak biliniyor. Bıttım sabunu ise cildi yatıştırmaya yardımcı olan yapısıyla bu şikayetlerin hafiflemesine katkı sağlayabiliyor. Cildi kurutmadan arındırması sayesinde hassas ciltlerde daha rahat bir kullanım sunduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, egzama problemi yaşayan kişilerin sert kimyasallar içeren ürünlerden kaçınmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor. Doğal içerikli bakım ürünlerinin tercih edilmesiyle birlikte daha sağlıklı bir cilt bakım rutini oluşturulabiliyor. Düzenli bakım sayesinde cildin daha canlı, yumuşak ve bakımlı bir görünüm kazanabileceği ifade ediliyor.